Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM Смольный недосчитался почти 4 тыс. водителей и других работников общественного транспорта из-за оттока специалистов, сообщил 7 сентября на «нулевых» чтениях бюджета Санкт-Петербурга на 2023–2025 годы в Законодательном собрании заместитель главы городского комитета по транспорту Олег Матвеев.

Водитель автобуса в защитной маске Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, отток специалистов наблюдается среди водителей, машинистов, ремонтников.

«Сегодня у нас недокомплект на три наших государственных унитарных предприятия — почти четыре тысячи человек», — заметил чиновник.

Изданию «Интерфакс» чиновник пояснил, что дефицит кадров сложился в 2022 году. Два года в городе действовали ограничения из-за пандемии коронавируса, общественный транспорт сократил объемы перевозок. После того, как пассажиропоток восстановился к допандейминому уровню 2019 года, выявилась нехватка сотрудников. Многие специалисты переквалифицировались, ушли на другие должности и возвращаться не спешат.

Читайте также: Петербуржцы жалуются на толпы на остановках в час пик

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Смольном рассматривают возможность повысить заработную плату на 10% в 2022 году, чтобы сократить разрыв между зарплатами, например, водителей коммерческих автобусных маршрутов и автобусов государственных перевозчиков.

Читайте также: В Смольном объяснили очереди в метро и на остановках наземного транспорта

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге предложили больше платить водителям общественного транспорта