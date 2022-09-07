Пенза, 7 сентября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. На территории Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи открыли лабораторно-диагностический корпус. Мощность новой микробиологической лаборатории позволит проводить до 1 млн исследований всех типов в год, сообщает 7 сентября пресс-служба регионального правительства.

Pnzreg.ru В Пензе открыли новую микробиологическую лабораторию

Решение о строительстве нового медучреждения было принято весной 2021 года. Губернатор региона Олег Мельниченко подчеркнул, что с вводом лаборатории будет закрыто огромное количество проблем, связанных с микробиологическими исследованиями.

Площадь нового корпуса превышает 1,9 тыс. кв. метров. Семиэтажное здание оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим использовать современные методы анализа, полностью автоматизировать процессы. В лаборатории будут проводиться все виды исследований по определению инфекционных заболеваний.

В случае необходимости учреждение выполнит дорогостоящие и редкие клинические исследования для всех государственных учреждений здравоохранения Пензенской области.

На территории инфекционной больницы в Пензе планируется строительство ещё одного лечебно-диагностического корпуса.

ИА REGNUM напоминает, на строительства диагностического лабораторного комплекса в Пензе из областного бюджета направили 166 млн рублей. Минздрав России взял на себя обязательства по оснащению лаборатории новым современным оборудованием.

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