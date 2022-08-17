Сердобский район, , 13:14 — REGNUM В Пензенской области на базе поликлиники Сердобской межрайонной больницы имени А. И. Настина открыли Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом 17 августа сообщает региональный минздрав.

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По словам заместителя министра здравоохранения Пензенской области Дмитрия Зиновьева, целью организации таких центров является обеспечение пациентов с онкологией доступной первичной и специализированной медико-санитарной помощью.

В ЦАОП пациенты с подозрением на онкологическое заболевание проходят полное обследование, а при его подтверждении направляются на лечение в областной диспансер.

В новом центре расположены рентгенологическая служба, эндоскопический кабинет, отделения ультразвуковой и функциональной диагностики, клинико-диагностической лаборатории и дневной стационар на 10 коек.

В зону обслуживания центра входят Сердобский, Бековский, Колышлейский и Малосердобинский районы.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году в Пензе открыли первый центр амбулаторной онкологической помощи. До 2024 года в Пензенской области введут в эксплуатацию 10 ЦАОПов.

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