Сердобский район, 17 августа 2022, 13:14 — REGNUM В Пензенской области на базе поликлиники Сердобской межрайонной больницы имени А. И. Настина открыли Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом 17 августа сообщает региональный минздрав.
По словам заместителя министра здравоохранения Пензенской области Дмитрия Зиновьева, целью организации таких центров является обеспечение пациентов с онкологией доступной первичной и специализированной медико-санитарной помощью.
В ЦАОП пациенты с подозрением на онкологическое заболевание проходят полное обследование, а при его подтверждении направляются на лечение в областной диспансер.
В новом центре расположены рентгенологическая служба, эндоскопический кабинет, отделения ультразвуковой и функциональной диагностики, клинико-диагностической лаборатории и дневной стационар на 10 коек.
В зону обслуживания центра входят Сердобский, Бековский, Колышлейский и Малосердобинский районы.
ИА REGNUM напоминает, в 2019 году в Пензе открыли первый центр амбулаторной онкологической помощи. До 2024 года в Пензенской области введут в эксплуатацию 10 ЦАОПов.
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