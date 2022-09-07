Донецк, 7 сентября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова пригласила уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову в ДНР, чтобы она лично ознакомилась с мнением граждан республики о смертной казни в отношении иностранных наемников, воевавших на территории Донбасса, а также нацистских преступников киевского режима. Об этом Никанорова заявила сегодня, 7 сентября.

Corrupcia.net Татьяна Москалькова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский омбудсмен Москалькова заявила, что она готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНРи ДНР, если они поднимут его сами. При этом Москалькова отметила, что, конечно, это внутренние дела обоих государств.

Никанорова же заявила, что жители ДНР крайне отрицательно относятся к отмене смертной казни. Глава МИД ДНР сказала, что приглашает Москалькову приехать в республику и лично в этом убедиться.

«Насчёт запроса общества, я думаю, я с удовольствием приглашаю госпожу Москалькову в Донецкую Народную Республику пообщаться с нашим обществом и послушать, какой в нашем обществе есть запрос», — сказала Никанорова.