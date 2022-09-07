Варшава, 7 сентября 2022, 17:41 — REGNUM Министерство обороны Польши приступило к масштабному перевооружению в рамках подготовки к войне с Россией, которая вероятна в ближайшее десятилетие, заявил 7 сентября замминистра обороны Польши Марцин Оцепа.
По его словам, запас времени до начала такого конфликта может не превышать трёх лет, и его надо максимально использовать.
«Есть серьезный риск войны с Россией в период от трёх до десяти лет… Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии», — цитирует Оцепу польское издание dziennik. pl.
По словам Оцепы, военное ведомство Польши планирует масштабные закупки танков, самоходной артиллерии, беспилотников и РСЗО, а также намерено увеличить численность Вооруженных сил до 300 тысяч человек.
Кроме того, замминистра обороны Польши заявил, что даже «рекордно раздутого» военного бюджета может не хватить.
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