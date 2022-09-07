Берлин, 7 сентября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Германия вышла на пределы своих возможностей в сфере поставок Киеву оружия из резервов бундесвера, заявила 7 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт на пленарном заседании Бундестага.

Petra B. Fritz Германия

По её словам, речь не идёт об ослаблении поддержки Киева, но запасы бундесвера близки к истощению.

«Мы не ослабим усилий по поддержке [киевского режима]. Мы передали невероятно много из запасов бундесвера», — сказала Ламбрехт.

«Но я заявляю здесь же предельно ясно — мы на пределе», — добавила министр обороны ФРГ.