Владивосток, , 19:34 — REGNUM Китай и Индия может помочь в строительстве круглогодичной арктической станции «Снежинка». Об этом сегодня, 7 сентября, в рамках Восточного экономического форума заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов в интервью телеканалу «Россия 24».

МАС «Снежинка» Arctic-mipt.com

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"Это интересный стационар, который, я уверен, будет не только пользоваться спросом у российских ученых, молодых ученых и опытных уже исследователей, но и будет местом международного сотрудничества. Знаю, что «Физтех» у нас отвечает за научную составляющую проекта. Здесь на площадке форума активно общается с иностранными партнерами, наши новые партнеры — это, в первую очередь, Китай, Индия. Я уверен, что они появятся в нашем проекте. Пока это интерес, который существует в ходе обмена информации о проекте, но никаких сомнений, учитывая то, что у многих стран, даже южных стран, таких как Индия, есть вектор арктических исследований, им нужны площадки, места, где специалисты, ученые обещаются. Уверен, что наш стационар станет именно таким», — рассказал Артюхов.

Кроме того он добавил, что к «Снежинке» будет проложена автомобильная дорога и она будет доступна для всех граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, научную арктическую станцию «Снежинка», где внедрят передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения, планируют запустить в 2024 году. Станцию разместят в Нефритовой долине Ямало-Ненецкого автономного округа.

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