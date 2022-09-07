Казань, , 16:58 — REGNUM В центр помощи беженцам в Ростове-на-Дону в начале сентября добровольцы епархиальной службы помощи нуждающимся «Милосердие — Казань» отправили 5 тонн гуманитарного груза. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба региональной митрополии.

Гуманитарный груз для беженцев с б. УССР Tatmitropolia.ru

Гуманитарный груз с предметами первой необходимости формировался на протяжении двух месяцев. Добровольцы также приобретали билеты для желающих вернуться или эвакуировать родственников, вручали сертификаты на приобретение товаров для школьников.

Напоминаем, в конце августа специализирующаяся на производстве емкостей для хранения и транспортировки воды Набережночелнинская компания передала для Донецкой и Луганской народных республик свою продукцию.

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