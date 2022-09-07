Валуйский район, Белгородская область, 7 сентября 2022, 16:07 — REGNUM Хлеб с символами специальной военной операции выпекает для российских солдат жительница села Ватутино Белгородской области, сообщает 7 сентября администрация Валуйского городского округа.
Елена Ярошевская переехала в Россию в 2014 году из посёлка Горловка Донецкой Народной Республики. После начала спецоперации женщина решила поддержать российских солдат и стал печь хлеб с символами «Z», «V» и «O». Ежедневно она выпекает порядка 70 буханок.
Как сообщало ИА REGNUM, в приграничных районах Белгородской области развёрнуты стационарные «солдатские привалы», на которых волонтёры готовят еду для участников спецоперации.