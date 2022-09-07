Вашингтон, 7 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III осуществили утром 7 сентября США. Об этом 7 сентября сообщает база Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния на своей странице в одной из соцсетей.

U.S. Air Force Пуск ракеты Minuteman III

«Командование глобального удара ВВС США провело эксплуатационное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боезарядом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что России было направлено уведомление о том, что Пентагон проведёт учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.