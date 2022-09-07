Москва, 7 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Нельзя не согласиться с Аркадием Ротенбергом — излишняя зарегулированность, обилие тяжеловесных нормативных конструкций, усложняющих и без того не самое простое ведение бизнеса в современной России — крайне вредно, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель Кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Артём Кирка.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Малый бизнес

«В условиях санкционного давления, ухода иностранных брендов из страны и, как следствие, схлопывания целого ряда рынков у российского бизнеса появляются беспрецедентные возможности для рывка вперед, выхода на качественно новый уровень операционной деятельности.

И, конечно, государство со своей стороны должно обеспечить комплексную поддержку — соответствующие программы субсидирования, льготные кредиты, налоговые каникулы и в том числе — минимизацию любых бюрократических барьеров.

Видно, что сейчас реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на поддержку бизнеса, но в то же время продолжают появляться и новые нормативные барьеры.

За примерами далеко ходить не надо - вступивший в силу с 1 сентября закон о рекламе, целью которого было повышение прозрачности рекламного рынка в России, значительно усложнил жизнь и увеличил транзакционные издержки для всей рекламной отрасли - от крупных агентств федерального уровня до простых фрилансеров, подрабатывающих из дома.

А ведь рекламный бизнес по своей сущности касается всех других видов коммерческой деятельности и любое усложнение или удорожание рекламы оказывает непосредственное влияние на весь бизнес в целом.

Необходимо максимально оперативно упрощать ведение бизнеса в России, убирать излишние бюрократические барьеры, временно или навсегда отменять рудиментарные ограничения.

Однако при этом важно не увлекаться по нашей старой доброй русской традиции, иначе можно очень быстро превратить Россию в один большой «Черкизон» — непрозрачную для фискальных органов рыночную субстанцию, абсолютно бесполезную для отечественной экономики. \

Системное упрощение ведения бизнеса, создание максимально благоприятного инвестиционного климата, вовлечение широких слоев населения в предпринимательство и, конечно, формирование простых и понятных законодательных норм, неукоснительно соблюдаемых всеми участниками - единственно верный путь адаптации российской экономики к современным условиям и ее дальнейшего поступательного развития.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы российский бизнес совершил рывок, нужно «немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей», заявил бизнесмен Аркадий Ротенберг.

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