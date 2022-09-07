Москва, 7 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Законопроект о запрете пропаганды бездетности среди несовершеннолетних внесли в Госдуму заксобрание Башкирии и депутаты от «Единой России» Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности, к информации, запрещенной для распространения среди детей.

Авторы обратили внимание на то, что сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации.

«Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.