Москва, , 15:26 — REGNUM Основными статьями экспорта из России в Мьянму являются машины и оборудование. Примерно половина российских поставок приходится на скрытый раздел, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Мьянма

«Экспорт нефтепродуктов стал новым направлением торгового сотрудничества между Россией и Мьянмой. Более того, оплата за поставки возможна в рублях, о чём заявило руководство страны-партнёра.

Но сотрудничество с Мьянмой позволит покрыть лишь единицы процентов российского экспорта нефтепродуктов.

Так, совокупный импорт топливных ресурсов Мьянмы более чем в 15 раз ниже импорта европейскими странами российских топливно-энергетических ресурсов.

Поэтому позитивный момент в соглашении между РФ и Мьянмой имеется, но значимым эффект будет, если подобные контракты будут заключены с двумя десятками стран», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Мьянма уже начала закупать нефтепродукты у России и ждет прибытия первой партии дизтоплива, заявил глава страны Мин Аун Хлайн.

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