Донецк, , 15:11 — REGNUM Горловка и Макеевка, а также Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелам со стороны бандеровцев. Об этом 7 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Помимо этого, уточняется, что в 14:32 бандеровские формирования выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке, в 14:33 — три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка и в 14:35 — пять снарядов калибром 152 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны киевских силовиков и их поддержка на Западе — это безрассудство. Россия сделает всё, чтобы не допустить ядерных инцидентов.