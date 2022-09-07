Саратов, 7 сентября 2022, 15:23 — REGNUM В Саратовской области с начала 2022 года возбуждено более 5 тыс. уголовных дел по фактам дистанционного мошенничества. Регион буквально «захлестнула» волна преступлений, совершенных подобным способом, сообщает 7 сентября пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
Аферисты зачастую используют человеческие слабости как основной рычаг давления. Пострадавшие продолжают им верить. Самой распространенной схемой телефонного мошенничества является звонок якобы от сотрудника банка. Злоумышленник, звоня с неизвестного номера, сообщает о попытке взлома банковского счета, а для предотвращения этого необходимо продиктовать данные банковской карты, а также номер из SMS-сообщения, который получает на телефон владелец карты.
При этом жертвами дистанционных мошенников становятся не только пожилые, но и молодые люди.
ИА REGNUM напоминает, житель Саратова по совету лжебанкира взял в банке кредит и перевел на неизвестный счет почти 976 тыс. рублей.
Читайте также: Саратовские пенсионерки после беседы с мошенниками лишились 1,2 млн рублей