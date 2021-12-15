Саратов, , 15:02 — REGNUM Две пожилые жительницы Саратова обратились в полицию после того, как пострадали от мошенников. Желая выручить близких, одна из женщин лишилась 200 тыс. рублей, другая отдала 1 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Пожилая женщина

На телефон 85-летней жительницы Саратова позвонила неизвестная и спросила: «Мама, ты что меня не узнаешь?!». Плачущая женщина заявила, что попала в беду и ей срочно нужны деньги. Сердобольная пенсионерка передала человеку, который приехал к ней домой 200 тыс. рублей. Позже она позвонила близким, а узнав правду, обратилась в полицию.

В этот же день мужчина по телефону ввел в заблуждение 79-летнюю жительницу Саратова, убедив, что по вине ее племянницы произошло ДТП и водитель машины вместе с родственницей госпитализированы в больницу. Предотвратить уголовное преследование поможет крупная денежная сумма. Пенсионерка передала неизвестному 1 млн рублей.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

ИА REGNUM напоминает, лжесотрудник банка заверил жительницу Саратова в попытке злоумышленников оформить кредит на ее имя. Предотвратить операцию и сохранить сбережения поможет встречный займ, а полученные деньги следует перевести на «безопасный счет». Женщина взяла в кредит почти 1,9 млн рублей и перевела на указанный счет.

Читайте также: Жительница Саратова «обезопасила» сбережения и потеряла около 2 млн рублей