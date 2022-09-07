Саратов, 7 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала 2022 года возбуждено более 5 тыс. уголовных дел по фактам дистанционного мошенничества. Регион буквально «захлестнула» волна преступлений, совершенных подобным способом, сообщает 7 сентября пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Киберпреступность

Аферисты зачастую используют человеческие слабости как основной рычаг давления. Пострадавшие продолжают им верить. Самой распространенной схемой телефонного мошенничества является звонок якобы от сотрудника банка. Злоумышленник, звоня с неизвестного номера, сообщает о попытке взлома банковского счета, а для предотвращения этого необходимо продиктовать данные банковской карты, а также номер из SMS-сообщения, который получает на телефон владелец карты.

При этом жертвами дистанционных мошенников становятся не только пожилые, но и молодые люди.

ИА REGNUM напоминает, житель Саратова по совету лжебанкира взял в банке кредит и перевел на неизвестный счет почти 976 тыс. рублей.

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