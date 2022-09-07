Тирана, , 15:07 — REGNUM Албания разрывает дипломатические отношения с Ираном и приказывает иранским дипломатам и сотрудникам посольства покинуть страну в течение 24 часов, заявил в среду 7 сентября премьер-министр Албании Эди Рама, как передает агентство Reuters. Причиной такого шага стало расследование кибератаки, совершенной в июле 2022 года.

Эди Рама Bundesministerium für Europa

«Правительство приняло решение, которое вступает в действие немедленно, разорвать дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран», — сказал Рама в видеозаявлении, разосланном СМИ.

«Этот крайний ответ… полностью пропорционален серьезности и риску кибератаки, которая угрожала парализовать государственные службы, стереть цифровые системы и взломать государственную документацию, украсть электронные сообщения внутренней правительственной сети и посеять хаос и неуверенность в стране», — сказал президент.

«Углубленное расследование предоставило нам неоспоримые доказательства того, что кибератака против нашей страны была организована и спонсирована Исламской Республикой Иран через участие четырех групп, которые осуществили агрессию», — объяснил Рама.

Посольство Ирана в Тиране пока не отреагировало на эту новость.

Отношения между двумя странами остаются напряженными с 2014 года, когда Албания приняла около 3000 членов оппозиционной группы «Организация моджахедов иранского народа», также известной под названием «Моджахедин-э Халк», которые поселились в лагере недалеко от Дурреса, главного порта страны.

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