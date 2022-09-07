Симферополь, , 14:58 — REGNUM Большая часть жителей Запорожской и Херсонской областей готова принять участие в референдуме по вопросу о возможности вхождения их регионов в состав Российской Федерации. Это следует из обнародованных 7 сентября результатов опроса общественного мнения Крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ).

Референдум liz west

Уточняется, что в исследовании, которое проводилось методом телефонного интервью, приняли участие 993 жителя Запорожской области и 1000 жителей Херсонской области. Погрешность опроса составляет 2,1%.

Согласно полученным результатам, в референдуме о возможности присоединения названных регионов к России готовы приять 83% респондента из Запорожской области, (на 3% больше предыдущего опроса) и 71% — из Херсонской области (+3%).

Также указывается, что из числа желающих принимать участие в референдуме опрошенных жителей Запорожской области 86% высказываются за вхождение региона в состав России. В Херсонской области за ее вхождение в РФ выступают 76% желающих участвовать в референдуме.

При этом отмечается, что число тех, кто хочет, чтобы указанные регионы находились под контролем киевского режима, продолжает оставаться в рамках статистической погрешности, составляя, в частности, 1-2% в Запорожской области.

Кроме того, добавляется, что 88% (+9%) участников исследования из Запорожской области положительно воспринимают возможность получения гражданства. В Херсонской области доля тех, кто оценивает получение российского паспорта позитивно, составляет 84%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса исследовательской компании «Инсомар» стало известно, что большинство жителей Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свои регионы в составе России.