Газни, Афганистан, 7 сентября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Несколько американских самолётов B-52 и F-35 замечены в небе над афганской провинцией Кандагар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Alan Wilson Boeing B-52H Stratofortress

Согласно источникам, это первый подобный случай за последний год.

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что эти самолёты не появлялись в небе провинции, и люди распространяют беспочвенные слухи.

Напомним, на днях над городом Газни и уездом Дих Як этой провинции был замечен беспилотный летательный аппарат.