Москва, 7 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Начало поставки российских нефтепродуктов в Мьянму отвечает интересам обеих стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Мьянма

«Первая их партия прибудет в страну через несколько дней. Товарооборот между Россией и Мьянмой (Бирмой) в 2021 году достиг $431,6 млн. За первые пять месяцев 2022 года объем взаимной торговли вырос еще почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $174,8 млн.

Россия поставляет в Мьянму машины, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности, продовольственные товары, минеральное сырье, металлы, различное вооружение.

Импорт из Мьянмы включает текстиль и изделия из него, продовольствие и сельскохозяйственную продукцию. Страна богата природными ресурсами. У российских предприятий нефтедобывающей промышленности появляются возможности для развития и разработки бирманских месторождений нефти и газа.

За последние полтора года цены на топливо в стране выросли на 350%. На цены влияет высокая инфляция и девальвация национальной валюты. В августе была подписана обновленная стратегия экономического сотрудничества между обеими странами.

Во исполнение достигнутых соглашений Пномпень готов начать оплачивать поставки нефти и нефтепродуктов в национальных валютах, а именно в рублях. Создан отдельный комитет по закупкам российского топлива.

Мьянма заинтересована в поставках из России сжиженного природного газа и других энергоносителей, а также в расширении присутствия в стране российских нефтяных и газодобывающих компаний.

Предложение проведения расчетов в национальных валютах соответствует желанию руководства страны использовать рубль, юань и рупию в международных расчетах в связи с невозможностью использования доллара, евро и фунта стерлингов во внешнеэкономических транзакциях из-за введенных против страны санкций США, ЕС и Великобритании.

В настоящее время Банк России и центральный банк Мьянмы ведут переговоры об использовании Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ для совершения транзакций вместо системы SWIFT.

Кроме расчетов в национальных валютах прорабатываются клиринговые системы расчетов на основе прямого товарообмена между странами. Руководители обеих стран с уверенностью оценивают перспективы дальнейшего роста торгово-экономического и военно-технического сотрудничества», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн заявил, что Мьянма уже начала покупать российские нефтепродукты.

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