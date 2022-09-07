Кито, , 14:23 — REGNUM Национальный институт метеорологии и гидрологии Эквадора выпустил предупреждение о понижении температуры в ночное время с 01:00 (по местному времени) 7 сентября до 9 сентября включительно. Об этом пишет Prensa Latina.

Эквадор. Горные сельские районы Votpusk.ru

Исследование агентства показывает, что ранним утром могут быть зафиксированы рекорды в диапазоне — 2…+7 градусов.

Такие температуры могут быть зафиксированы в провинциях Азуай, Котопаси и Пичинча, а также в других точках, расположенных выше 2800 метров над уровнем моря.

Самые низкие значения будут наблюдаться 8 сентября, особенно в высокогорных и среднегорных районах.

В результате таких изменений погоды могут пострадать некоторые сельскохозяйственные культуры на высоте более 3200 метров над уровнем моря и незащищенный домашний скот, а также могут быть повреждены аккумуляторы и дизельные двигатели автомобилей.

Институт рекомендует пить теплую жидкость, а также есть фрукты и овощи, богатые витамином С.