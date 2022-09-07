Донецк, 7 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев произвели обстрелы Киевского района Донецка и Макеевки. Об этом 7 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, указывается что в 13:5щ ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ленинградской области посадили деревья в память о погибших при исполнении воинского долга военнослужащих — участниках специальной военной операции России по защите Донбасса.