Гавана, 7 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро призвал усилить меры по санитарной обработке окружающей среды в связи с увеличением числа случаев заболевания лихорадкой денге в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Москит — переносчик вируса лихорадки Денге

Во время еженедельного заседания правительственной рабочей группы, оценивающей эпидемиологическую ситуацию в стране, Марреро сказал, что хотя страна переживает сложную ситуацию с точки зрения наличия топлива и других ресурсов, «необходимо приложить усилия, не пренебрегать задачами первой важности, такими как сбор мусора, дезинфекция или соблюдение установленных мер».

На встрече министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Порталь рассказал о мерах, принимаемых в стране для борьбы с денге, и сообщил, что болезнь поражает все провинции.

Министр настаивает на необходимости усиления санитарных мер, контрольных групп в санитарных зонах и качества очагового лечения. Также он призвал ускорить блокирование подозрительных случаев и своевременную госпитализацию пациентов с тревожными симптомами.