Москва, , 13:56 — REGNUM Из-за больших потерь 57-я мотопехотная бригада киевских боевиков самовольно покинула свои позиции в Херсонской и Николаевской областях. Об этом 7 сентября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в общей сложности на Николаево-Криворожском направлении ВСУ за сутки потеряли четыре танка, шесть БМП и пять других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки киевские боевики трижды обстреляли Энергодар, выпустив по городу в общей сложности 16 снарядов.