Москва, , 18:46 — REGNUM В свои права начинает вступать осень, но мешки волонтеров — участников волонтёрской акции «Вода России», продолжают наполняться ударными темпами от Алтая до Пскова.

Участники акции «Вода России» Voda.org.ru

В поддержку нацпроекта «Экология» на уборку берегов Оби на территории Кислухинского ландшафтного заказника — особо охраняемой зоны на Алтае — вышли 30 волонтеров. К сожалению, имеющиеся статус не защищает лес от безответственности граждан: участники акции собрали 30 мешков мусора, по одному на каждого, сообщает 7 сентября платформа берегдобрыхдел. рф.

Кислухинский ландшафтный заказник в 2007 году для сохранения уникальной природной экосистемы поймы великой Оби. Это дом для лося, косули, бобра, свиристеля. 22 вида живущих в заказнике вида животных и птиц занесены в Красную книгу. Мусор, который рыбаки и туристы оставляют на берегах ручьев и рек, губителен для всех обитателей леса.

А в городе Опочка Псковской области волонтеры убрали за теми, кто мусорит даже в собственном доме. Местный Центр добровольчества провел небольшую акцию по уборке берегов реки Великой в районе городского стадиона и Дома культуры. Все собранное было тщательно рассортировано и сдано на пункт сбора вторсырья, ведь большую часть мусора составили бутылки и полиэтиленовые пакеты. Им можно дать вторую жизнь и тем самым еще и немного сэкономить воду для производства пластика.

Члены команды активистов Всероссийского общества охраны природы, регулярно принимающие участие и организовывающие экосубботники в рамках акции «Вода России», отмечают, что на берегах, где убирают, мусора с каждым разом становится все меньше.

«Стало чище, это видно невооруженным глазом. Когда мы выбирали весной объекты для субботников, было много водоемов, где однозначно стоило бы провести генеральную уборку. За лето я лично посмотрел и Шершневское водохранилище в Челябинске, и реку Девица в Воронежской области, и озера Аляты и Пермяковское — в Иркутской и Нижегородской областях. Везде чисто», — пояснил руководитель проекта «Экология России» Николай Терещенко.

Челябинская область летом 2022 года провела грандиозную уборку берега озера Тургояк. В акции «Вода России» приняли участие более 1700 волонтеров, которые одновременно вышли на множество точек по всему периметру озера очистили около 17 км береговой линии, в том числе труднодоступных и скалистых участков, собрав более 9,6 тонн мусора (1200 мешков). Уборка проводилась по технологии раздельного сбора отходов. Среди «трофеев» выделяется 7% металла, 18% стекла, 37% пластика и 38% бытовых отходов.

По некоторым оценкам, эта акция стала крупнейшим добровольческим событием Уральского Федерального округа.

«Человек — главная причина загрязнения водоемов, антропологическое загрязнение — номер один. Но не нужно ждать, что кто-то придет и уберет. Это мы должны делать сами. Наверное, неправильно говорить, что мусорят одни, а убирают другие. Сегодня мы сами будет менять эту повестку. Вообще Южный Урал давно стал тем округом, который задает тон новых экологических революционных решений не только сохранения природы, но и изменения отношения к экологии. Наше Министерство природы уделяет много внимания обучению и образованию, применяя инновационные решения и для детей, и для взрослых», — рассказала учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

«Мусор нужно убирать из головы, как говорил профессор Преображенский в повести Булгакова. Иначе мы годами будем ходить собирать этот мусор и ничего не изменится. Для этого нужно очень много говорить с людьми, просвещать, объяснять и наглядно показывать, какой вред природе причиняют каждая бумажка или пакет. И обязательно привлекать как можно больше людей к субботникам. Когда человек сам таскает мешки с чужими бутылками, у него в голове что-то сдвигается в лучшую сторону», — отметила организатор мероприятий «Воды России» в Челябинской области Марина Дымова

Как сообщало ИА REGNUM, утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия: всё это — национальный проект «Экология».

Всероссийская волонтерская акция «Вода России» помогает очищать берега и воды российских рек и проводить образовательные мероприятия по их сохранению.