Госдума досрочно прекратит полномочия депутата от Крыма Алексея Черняка
Москва, 7 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии, которое должно состояться 13 сентября 2022 года, планирует рассмотреть вопрос о прекращении полномочий депутата Алексея Черняка («Единая Россия»), передает корреспондент 7 сентября.
«В соответствии со статьей 4 федерального закона
Причина сложения полномочий не уточняется. Напомним, в Госдуме восьмого созыва Черняк представляет Крым и является членом думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
Госдума обсудит вопрос на одном из первый пленарных заседаний, решение о сложении полномочий может быть принято 13 сентября 2022 года.