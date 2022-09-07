Москва, 7 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии, которое должно состояться 13 сентября 2022 года, планирует рассмотреть вопрос о прекращении полномочий депутата Алексея Черняка («Единая Россия»), передает корреспондент 7 сентября.

Crimea.gov.ru Алексей Черняк

«В соответствии со статьей 4 федерального закона от 08.05.1994 №3-Ф3 «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» прошу досрочно прекратить мои полномочия депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва с 03 сентября 2022 года», — указано в заявлении Черняка на имя спикера ГосдумыВячеслава Володина.

Причина сложения полномочий не уточняется. Напомним, в Госдуме восьмого созыва Черняк представляет Крым и является членом думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Госдума обсудит вопрос на одном из первый пленарных заседаний, решение о сложении полномочий может быть принято 13 сентября 2022 года.