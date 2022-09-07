Ливия, 7 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Ливийские власти обнаружили массовое захоронение жертв боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Тарахуна. Об этом 7 сентября заявил представитель ливийского Главного управления по поиску и идентификации пропавших без вести Абдулазиз Аль-Джаафари в интервью AhbarLibya 24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

По его словам, захоронение было обнаружено в городском районе Абдали. Всего спасателями извлечено шесть тел, однако поисковая операция продолжается.

«Тела были обнаружены в районе Абдали, на дороге из города Тархуна. Двое находились в двух индивидуальных могилах, а остальные четыре тела находились в братской могиле», — сказал Аль-Джаафари.