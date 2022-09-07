Сан-Сальвадор, 7 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В июне 2021 года президент Сальвадора Найиб Букеле принял спорное и вызвавшее вал критики решение о том, чтобы признать биткоин законным платежным средством в стране, и год спустя эксперты считают этот шаг неудачным, передает агентство France-Presse.

Мария Плотникова ИА REGNUM Сан-Сальвадор, Сальвадор, 2017

Первые месяцы всё казалось радужным, и граждане с энтузиазмом восприняли новые возможности, но с тех пор стоимость биткоина резко упала, и количество его сторонников заметно убавилось.

Сальвадор стал первой страной, принявшей биткоин в качестве законного платежного средства наряду с долларом США, который был официальной валютой в стране.

Правительство создало электронный кошелек Chivo и выдало каждому пользователю сумму, эквивалентную $30.

По словам Букеле, к январю 2022 года приложение загрузили четыре миллиона раз — впечатляющая цифра для страны с населением 6,6 миллиона человек плюс трехмиллионная диаспора, проживающая в основном в США.

По мысли Букеле, денежные переводы, составляющие 28% ВВП Сальвадора, должны были осуществляться через Chivo, а значит, терялось бы меньше денег на комиссионных.

Однако бывший президент центрального банка страны Карлос Асеведо говорит, что, по данным банка, «менее 2% денежных переводов поступают через цифровые кошельки, то есть и это тоже не принесло пользы».

После того как биткоин резко вырос в цене в период с сентября по ноябрь 2021 года, Букеле объявил о плане строительства Биткоин-сити — налогового убежища для криптовалют и технологии блокчейн на берегу залива Фонсека. Для его строительства Букеле собирался выпустить биткоин-облигации на 1 млрд долларов, но эти планы были отложены из-за нестабильности криптовалютного рынка.

Воспользовавшись падением стоимости, Букеле в июле 2022 года купил 80 биткоинов по 19 000 долларов за штуку, в результате чего общий объем активов Сальвадора достиг 2381 биткоинов, причем все они были куплены за последний год.

В июне 2022 года он посоветовал соотечественникам «перестать смотреть на график», утверждая, что биткоин — это надежная инвестиция, которая снова будет расти.

«Главное — это терпение», — сказал он.

Но Асеведо настаивает, что введение биткоина как платежного средства «на самом деле не сработало» и пока что обернулось неудачей, хотя и не полным провалом, «потому что он еще может восстановиться и выйти из этой криптозимы».