Джакарта, 7 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Наблюдатель по международным отношениям из Университета Аирланга Сити Сусанто в Индонезии считает, что политические тенденции нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будут относительно схожи с тенденциями Борис Джонсона, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Видя, что Индонезия не находится в водовороте британских политических проблем, Лиз Трасс стремится сохранить отношения. Это включает продолжение дорожной карты партнерства между Великобританией и Индонезией.

«Кроме того, Лиз Трасс ранее была министром иностранных дел Великобритании во время кабинета Джонсона, поэтому модель внешней политики в отношении Индонезии останется прежней», — считает индонезийский наблюдатель.

По словам Сити Сусанто, одно из направлений сотрудничества, которое будет поддерживать Лиз Трасс, — это борьба с изменением климата.

Напомним, Великобритания является одним из стратегических партнеров Индонезии в этой области, помимо Европейского союза (ЕС).