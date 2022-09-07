Семёнов, Нижегородская область, 7 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Семенове из-за коммунальной аварии, которая произошла 6 сентября, без холодного водоснабжения остались 10 тыс. жителей, в том числе около 2,5 тыс. детей. Проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства начала прокуратура Нижегородской области, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Алексей Колчин ИА REGNUM В пункте водоснабжения

Сообщение об отключении холодной воды в городе поступило накануне вечером от диспетчера МП «Горводопровод». Город остался без воды в связи с выходом из строя насосного оборудования.

Сейчас холодное водоснабжение отключено в 1,1 тыс. жилых домов, 15 социально значимых учреждениях включая перинатальный центр, интернат для престарелых и инвалидов, а также в 15 образовательных учреждениях. Горячая вода не подается в 14 котельных.

В соцобъекты организован подвоз воды, для жителей на территории города имеется 10 скважин.

Отметим, что в социальных сетях жители города стали жаловаться на отсутствие холодной воды еще в первой половине дня 6 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа из-за аварии на водопроводе около дома на Большой Печерской, 8 в Нижнем Новгороде под водой оказались проезжие части нескольких центральных улиц. Так, разлив воды на проезжей части наблюдался на улицах Большая Печерская, Ковалихинская и Нестерова. Работы проводились в непосредственной близости от трамвайных путей маршрута №2, движение транспорта было перекрыто.

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