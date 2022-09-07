Москва, 7 сентября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил молодым парламентариям в регионах активнее участвовать в анализе правоприменительной практики и поиске эффективных решений.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

На выездном пленарном заседании Молодежного парламента при Госдуме, которое проходит в Нижнем Новгороде, Володин обратил внимание на то, что Государственная дума принимает сотни законов.

«Нам необходима обратная связь, анализ правоприменения: как работают законы, насколько они эффективны, — и для этого было бы правильно задействовать возможности Молодежного парламента», — цитирует Володина сайт Госдумы.

В качестве примера он привел закон о полном запрете продажи несовершеннолетним любых изделий, содержащих никотин. Однако после принятия норм продажи вейпов несовершеннолетним выросли.

«Есть совершенно очевидная проблема с правоприменением, но и, конечно, необходимо скорректировать закон, раз он недостаточно эффективен», — отметил Володин, призвав молодых парламентариев проработать предложения с профильными комитетами Госдумы.

Также анализа правоприменения требует закон, ограничивающий продажу алкоголя в многоквартирных домах. Регионам были переданы полномочия устанавливать дополнительные требования к розничной продаже алкоголя.

«Но вместо этого — вопросы. Задумайтесь, что надо для того, чтобы решить сегодня проблему, волнующую людей. Вы работаете на региональном уровне, приближены к людям, понимаете, о чем речь идет. Надо увеличить площадь — увеличьте. Надо закрыть — закройте», — предложил он.

Парламентариям крайне важно с участием Молодежного парламента выйти на обратную связь и дополнить получаемую информацию.