Порт-о-Пренс, 7 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Правительство Гаити пообещало обеспечить население топливом «в очень короткие сроки» после встречи с представителями транспортных профсоюзов и общественных организаций. Об этом пишет Prensa Latina.

Twitter.com/ArielHenryPM Ариэль Анри

Премьер-министр Ариэль Анри признал серьезность ситуации, вызванной нехваткой нефтепродуктов, высокой стоимостью жизни и трудностями, с которыми сталкиваются родители перед началом учебного года.

В этом контексте он заверил, что будет осуществлять социальную программу в интересах наиболее уязвимых и обездоленных слоев населения, а также взял на себя обязательства по борьбе с нищетой и содействию возвращению в школу в наиболее возможных условиях.

Анри призвал профсоюзные ассоциации к спокойствию в секторе, чтобы не поддаться тому, что он считает политическими манипуляциями, направленными на подрыв стабильности и верховенства закона.