Москва, 7 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В результате успешных наступательных действий российских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью освобождено от киевских боевиков село Кодема. Об этом 7 сентября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобождён от националистов населённый пункт Кодема», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в течение суток ВСУ не осуществляли попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесённых потерь в живой силе и технике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российской военной техники, которую Международное агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) предлагает «убрать» с территории Запорожской АЭС, там нет.