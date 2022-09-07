Лима, 7 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Перу Анибаль Торрес подтвердил, что ультраправые элементы угрожают убийством президенту Педро Кастильо, и призвал их прекратить свою ненависть ради достижения согласия. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

«Угрозы убийства исходят от разных секторов ультраправых, к сожалению; я прошу этот сектор прекратить ненависть, прекратить обиды», — сказал Торрес.

Он также призвал «всех нас объединиться ради нашей страны» и обратить внимание на нужды образования, здравоохранения, инфраструктуры и другие задачи, которые, по его мнению, не имеют политической окраски.