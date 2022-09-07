Владивосток, 7 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. На полях VII Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке между Росрыболовством, правительством Сахалина и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики было подписано соглашение по развитию марикультуры на Курилах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росрыболовства.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Стороны будут обмениваться информацией по актуальным вопросам, проводить конференции, совещания, семинары, выставки, разрабатывать совместные предложения и механизмы для развития марикультуры и рыбохозяйственной деятельности на Курилах.

В приоритете выращивание на Курилах трепанга, гребешка, серого морского ежа и ламинарии.

«Курилы имеют все шансы стать центром марикультуры России», — написал в своем телеграм-канале губернатор Сахалина Валерий лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях VII Восточного экономического форума 6 сентября было подписано трехстороннее соглашение между Сахалином, компанией «Антерра» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики о строительстве на Итурупе гостиницы со СПА-комплексом.