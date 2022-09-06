Владивосток, , 13:07 — REGNUM На полях VII Восточного экономического форума 6 сентября было подписано трехстороннее соглашение между Сахалином, компанией «Антерра» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики о строительстве на Итурупе гостиницы со СПА-комплексом, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Четырехзвездочный отель планируется построить в 2026 году рядом с озером Рейдовое. На стадии строительства будет создано 100 новых рабочих мест.

«Мы уже ведем большую комплексную работу по развитию Курильских островов — строим жилье, школы, больницы, детские сады, улучшаем транспортную доступность, привлекаем крупных инвесторов для строительства масштабных туристических объектов», — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амгинском районе Якутии намерены построить высоковольтную линию электропередачи между населёнными пунктами Сулгачи и Амга. Соответствующее соглашение глава республики Айсен Николаев подписал с генеральным директором ПАО «РусГидро» Виктором Хмариным и заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолием Бобраковым.