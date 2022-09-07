Москва, 7 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Даже если США увеличат производство СПГ для нужд Европейского союза, это не позволит ЕС полностью отказаться от российского газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова.

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«8 марта 2022 года еврокомиссия представила базовые предложения по энергобезопасности, ключевым пунктом которых является сокращение потребления газа из России на две трети к концу 2022 года, — сказала она. — При этом импорт газа из России еврокомиссия оценивает в 155 млрд куб. м. Следовательно, Евросоюз взял на себя обязательства заместить 100 млрд куб. м российского трубопроводного газа».

Для того, чтобы выполнить эту задачу, планировалось увеличить импорт СПГ других производителей, а также активизировать производства биометана и чистого водорода.

«Однако по факту с марта по август 2022 года шли работы по расконсервации устаревших электрогенерирующих установок, звучали призывы об экономии энергии и формировались договоренности об увеличении поставок СПГ. Так, в августе 2022 года США и Еврокомиссия договорились о дополнительных поставках 15 млрд кубометров СПГ. Но даже если США увеличат производство СПГ для обеспечения поставок в Европу, совокупная мощность производства СПГ в мире не будет соответствовать заявленному сокращению объемов трубопроводного газа из России», — констатировала Сафонова.

По ее словам, для того чтобы оценить реалистичность сценариев Евросоюза, важно понять степень влияния российских поставок на существующий «портфель» потребления газа в Европе.

«По итогам 2021 года, потребление природного газа в Европе составило 578,4 млрд куб. м, из которых 174,3 млрд куб. м (30%) — поставки трубопроводного газа из России; 17,7 млрд куб. м (3%) — поставки СПГ из России; 29,8 млрд куб. м (5%) — поставки СПГ из США, — сказала Сафонова. — То есть зависимость Евросоюза от российского газа действительно высокая, и проведённый анализ не позволяет сделать вывод о том, что в перспективе ближайших трёх лет 100 млрд куб. м российского газа могут быть замещены альтернативными источниками».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, при сокращении поставок и повышении цен газовый кризис меняет экономические перспективы ЕС.