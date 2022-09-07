Кабул, 7 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что «передача Афганистана талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, как следствие, загадочный рост терроризма в регионе, коренятся в секретных приложениях к соглашению в Дохе». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Салех поднял вопросы о деталях приложений к соглашению в Дохе между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе о причине, по которой приложения были скрыты.

«Почему талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стыдятся названия этих приложений? Почему страны региона были исключены из мирного процесса?» — спрашивает бывший вице-президент.

Он отметил, что на эти вопросы нельзя ответить, не раскрыв указанные приложения.

В заметке, опубликованной на его странице в соцсети, Амрулла Салех заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это средство превратить Афганистан в стратегическое болото, чтобы заинтересованные державы могли погрузить регион в нестабильность и кризис при небольших затратах».