Париж, 7 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Франсуа Оланд вспоминает о встречах с российским коллегой Владимиром Путиным в своей последней книге, передает BFM TV.

Kremlin.ru Франсуа Оланд и Владимир Путин

В книге политик рассказывает об ужине в Кремле в рамках двусторонних переговоров зимой 2014 года. Тогда российский президент предложил Оланду письмо, написанное Наполеоном в Москве.

«Это было умело и деликатно. Путин любит ломать барьеры и удивлять. Но он также способен на гнев, как только почувствует сопротивление», — считает Франсуа Оланд.

Бывший арендатор Елисейского дворца уже не в первый раз пытается разгадать психологию Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Франции рассказали, как снизить расходы на электроэнергию и не тратить газ и электроэнергию впустую.

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