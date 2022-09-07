Москва, 7 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Печатные книги в РФ издаются всё меньшими тиражами, понемногу становятся всё более дорогими и в перспективе могут стать предметами статусного потребления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о спаде продаж на российском книжном рынке.

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«Тенденции к снижению покупок книг прослеживается в России уже не первый раз, — констатировал Цыганов. — Это можно легко заметить на фоне существенного сокращения книжных магазинов в Москве и крупных городах, проблем у ранее популярных книжных сетей. Отчасти это связано с подорожанием книг, продолжающимся на фоне роста цен на полиграфию и логистику, возникновением проблем с иностранными правообладателями. Но есть и устойчивые тенденции к переходу на чтение электронных книг, планшетов и смартфонов, когда приобретается не книга, а файл, подписка на него или вообще возобновился известный еще с дореволюционных времен способ продвижения — подписка на ежедневную «порцию» чтения. Раньше можно было столкнуться с печатью в газетах и журналах произведений по частям с продолжением от номера к номеру, а теперь посредством рассылки на сайтах, по почте или в социальных сетях».

В целом, как полагает Цыганов, это проявление длинного тренда, и существует прогноз, что уже в относительно недалеком будущем люди полностью откажутся от печатных версий в пользу электронных изданий и распечаток по необходимости.

«Поэтому печатные книги печатаются всё меньшими тиражами, понемногу становятся всё более дорогими и в перспективе могут стать предметами статусного потребления. При этом издательский бизнес не умрет, потребность в редактуре и корректуре, продвижении авторов не исчезла и останется с нами, но будет всё больший акцент делаться на подготовку электронных изданий», — подытожил Цыганов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как подорожали книги в Пензенской области.