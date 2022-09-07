Джакарта, , 12:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что, исходя из расчетов министров, рост инфляции из-за увеличения цен на топливо составит 1,8%, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Это действительно проблема всех стран, инфляция. Потому что корректировка топливных субсидий, которую мы объявили на прошлой неделе, повлияет на инфляцию. Расчеты министров увеличатся примерно до 1,8%», — заявил глава индонезийского государства.

Министерства финансов Индонезии объявило, что рост цен на топливо, как ожидается, приведет к увеличению инфляции на 6,8% в течение 2022 года. Этот прогноз выше целевого показателя, который был первоначально установлен в диапазоне 4,5-4,8%.

Правительство будет продолжать стремиться удерживать уровень инфляции в 2022 году ниже 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании.

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