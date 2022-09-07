Донецк, 7 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка. Об этом 7 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны бандеровцев был зафиксирован в 11:46 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятия и организации Саратовской области трудоустроили порядка 50 вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.