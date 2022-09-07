Вашингтон, 7 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер фильма «Барракуда» с Антонио Бандерасом в главной роли. Об этом пишет портал Collider.

Цитата из трейлера фильма «Барракуда» режиссёра Ричарда Хьюза Антонио Бандерас

В опубликованном ролике зрителей знакомят с криминальным авторитетом по имени Куд (Бандерас), желающим ликвидировать собственную преступную группировку. В картине также сыграют Кейт Босуорт, Золи Григгс, Алексис Рен и Можеан Ария.

Напомним, премьера «Барракуды» намечена на 23 сентября 2022 года. Режиссёром ленты выступит Ричард Хьюз — дебютант в полнометражном кино.