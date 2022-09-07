Москва, 7 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Установка газовых датчиков не должна включаться в тарифы ЖКХ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Законопроект о газоанализаторах в квартирах разработают депутаты комитета Госдумы по ЖКХ. Если закон найдет поддержку, устанавливать приборы будут в порядке очереди и за счет собственников. По оценкам экспертов, реализация норм приведет к росту тарифов до 5%.

На установку газовых анализаторов следует направлять средства региональных фондов капремонта, считает Миронов.

«Повышать и так растущие тарифы, даже под предлогом газовой безопасности, недопустимо. Граждане уже не справляются с этой нагрузкой, долги по ЖКХ бьют рекорды ежеквартально», — заявил Миронов.

Он напомнил, что с 2013 года правительство возложило всю ответственность за газовое оборудование на собственников жилья, они обязаны заключать дорогостоящие договоры обслуживания, в которые входит лишь ежегодный визит специалиста с беглым осмотром. Любой ремонт и замена приборов — это ещё немалые деньги из карманов граждан, отметил парламентарий.

В 2019 году депутаты Госдумы от СРЗП внесли в Госдуму законопроект об установке датчиков утечек газа в многоквартирных домах за счет средств региональных фондов капремонта, без повышения взносов.

«Эти средства расходуются неэффективно или не расходуются вообще. На тот момент на счетах фондов «зависало» почти 300 млрд рублей, части этих денег хватило бы на установку систем газовой безопасности», — подсчитал Миронов.