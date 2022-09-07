Таллин, , 11:54 — REGNUM Во вторник, 6 сентября, правление одной из старейших и крупнейших партий Эстонии — Центристской — решило исключить одного из популярных русскоязычных политиков, депутата национального парламента и Нарвского горсобрания Михаила Стальнухина из партии.

Танк Т-34 в Нарве до демонтажа (сс) Leon petrosyan

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR. Стальнухин после исключения из рядов центристов сказал, что не планирует вступать в какие-то другие партии Эстонии, как и уходить из парламента.

«Такое решение правления я ожидал. У меня есть только радость по поводу того, что у меня была возможность высказать свои взгляды и видение», — прокомментировал он решение правления.

Ранее Михаил Стальнухин заявил, комментируя насильственный снос и демонтаж советского военного монумента Т-34 в Нарве, что считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам, и назвал членов правительства и премьер-министра Эстонии Каю Каллас «фашистами».

В субботу, 3 сентября, председатель Центристской партии Юри Ратас осудил слова Стальнухина и сказал, что правление партии обсудит исключение депутата Рийгикогу из рядов центристов.

Стальнухин состоял в Центристской партии с декабря 1996 года.