Джакарта, 7 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Президент передал послание избранному премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, в том числе намекнув на стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Поздравляем нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Давайте работать вместе, чтобы укрепить стратегическое партнерство между Индонезией и Великобританией, а также мир, стабильность и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Президент Индонезии также поблагодарил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Желаю всего наилучшего и благодарю вас, мой хороший друг, Борис Джонсон», — добавил глава индонезийского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отреагировал на план широкомасштабной демонстрации рабочих, выразивших свое несогласие с повышением цен на топливо.