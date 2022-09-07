Донецк, 7 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Горловку, а также Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 7 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрелы Горловки со стороны ВСУ были зафиксированы в 10:34 (совпадает с мск) и в 10:56, и во время них по городу было выпущено 12 неуправляемых авиационных ракет (без применения авиации) и шесть мин калибра 120 мм соответственно.

Также указывается, что в 10:37 бандеровцы выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка и в 11:01 — также три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на автодороге Харьков — Симферополь правоохранителями Запорожской области была обезврежена «растяжка».