Владивосток, 7 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Пропускная способность БАМа и Транссиба в ближайшие годы увеличится на 40 млн тонн, об этом в ходе пленарной сессии VII Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке заявил президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава государства отметил, что развитием Восточного полигона нужно было заниматься раньше, но тогда было принято ошибочное решение не делать этого, так как не будет достаточного объёма перевозок.

«Мы развиваем и расширяем Восточный полигон. Планы будут реализовываться. В ближайшие годы наша цель увеличить пропускную способность на 40 млн тонн. Я уверен что это будет реализовано», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в каждом порту по маршруту Северного морского пути должны быть созданы условия для обслуживания судов и обработки грузов. Об этом на пленарной сессии VII Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке заявил президент России Владимир Путин.