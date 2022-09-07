Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В каждом порту по маршруту Северного морского пути должны быть созданы условия для обслуживания судов и обработки грузов. Об этом на пленарной сессии VII Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке заявил президент России Владимир Путин.

Atomic-energy.ru Северный морской путь

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«Дело не только в том, чтобы разрешить проход судов в Арктике или просто соединить две конечные точки между собой, нужно сделать так, чтобы в каждом порту на пути следования производились обслуживание судов и обработка грузов. А график движения был ритмичным и предсказуемым, надежным», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что все регионы на маршруте Северного морского пути получат выгоду от работы транспортного коридора.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе совещания по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского поддержал возрождение на Дальнем Востоке судостроения и судоремонта.